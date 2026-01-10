Vladimir Semirunniy domina i 5000 degli Europei. Riccardo Lorello batte Ghiotto ed è argento

Doppio podio per l’Italia nei 5000 metri degli Europei 2026 di speed skating sulle singole distanze. Sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki ci si aspettava che Davide Ghiotto avrebbe potuto incidere ai piani altissimi della graduatoria, approfittando di una competizione che vedeva assenze eccellenti: il primatista mondiale, Timothy Loubineaud, il norvegese Sander Eitrem e il ceco Metoděj Jílek per fare alcuni nomi.

Le cose non sono andate come si sperava, dal momento che Ghiotto si è dovuto accontentare di una medaglia di bronzo, buona sì per aggiornare il suo tesoretto nella rassegne continentali in carriera a 5 medaglie (seconda in questi campionati dopo l’oro nel team-pursuit di ieri), ma meno pesante in termini di importanza, anche considerando il crono di 6’17″009.

Il campione vicentino, infatti, è stato sconfitto nello scontro diretto in batteria dall’altro azzurro Riccardo Lorello che in 6:14.497 ha dato ottimi segnali in vista di quel che sarà, piegando la resistenza del compagno di squadra in netto calo nelle ultime tornate, stampando dei tempi ogni giro al di sopra dei 30″. In questo modo, si è tramutato in realtà l’argento di Lorello e il doppio in podio in casa tricolore.

Il successo è andato al padrone di casa Vladimir Semirunniy, abile nell’interpretare la sua prova in maniera molto costante, girando nel tratto centrale sul 29″ basso ogni tornata e poi rimanendo sotto i 30″ fino alla fine. Ne è venuta fuori una prestazione da 6’11″134, valsa il nuovo record della pista (6’15″06 il precedente primato di Eitrem). Da segnalare anche il settimo posto di Michele Malfatti (6’24″113).