Snowboard, Elisa Caffont seconda nel PGS di Scuol! Vince Hofmeister al rientro dall’infortunio

Si ferma solo in finale il cammino di Elisa Caffont nel gigante parallelo di Scuol, quarto appuntamento della Coppa del Mondo di PGS 2025-2026. Sulle nevi svizzere, l’azzurra, reduce dalla prima vittoria in carriera nel PSL di Davos, si è arresa solo nella Big Final alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister che ha disputato un’ultima run perfetta, anticipando l’italiana per 57 centesimi. Primo successo stagionale per la teutonica, al rientro dopo l’infortunio.

Secondo posto comunque positivo per Caffont che ottiene punti preziosi per la generale. La nativa di Belluno ha iniziato il suo percorso battendo agli ottavi la padrona di casa Neva Flurina Baetschi ed ai quarti di finale la canadese Aurelie Moisan. L’azzurra ha poi centrato la Big Final battendo nel penultimo atto la forte austriaca Sabine Payer, uscita dopo poche porte. La vincitrice del PGS di Carezza si è poi ritirata dopo la caduta, non partecipando alla Small Final, conquistata perciò dalla tedesca Melanie Hochreiter.

In finale, all’azzurra è mancato solo il guizzo finale in una pista rossa che aveva precedentemente mietuto già diverse vittime. Niente da fare, invece, per Jasmin Coratti che si ferma agli ottavi di finale, battuta dalla polacca Aleksandra Krol-Walas.