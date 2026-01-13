Sport in tv oggi (martedì 13 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 13 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei di pallanuoto 2026, col Settebello alle prese contro un’altra avversaria che non dovrebbe impensierirlo più di tanto. Si parla della Slovacchia. Gli uomini di Sandro Campagna va in cerca di sicurezze.

In primo piano poi gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino e di snowboard alpino ad attirare l’attenzione degli appassionati. Grande curiosità poi sulle tante esibizioni di tennis in Australia, in avvicinamento agli Australian Open, nonché i tornei ufficiali a precedere il Major. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 13 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 13 gennaio

00.00 Tennis, ATP Auckland 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 12:30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

00:00 Tennis, qualificazioni Australian Open 2026: primo turno uomini – Diretta streaming su Discovery+.

(Travaglia vs Ellis 1° match e inizio programma alle 00:00 italiane; Giustino vs Maestrelli 1° match e inizio programma alle 00:00 italiane; Cecchinato vs Blockx 4° match e inizio programma alle 00:00 italiane; Cinà vs Harris 5° match e inizio programma alle 00:00 italiane)

00:00 Tennis, qualificazioni Australian Open 2026: primo turno donne – Diretta streaming su Discovery+.

(Pieri vs Tan 1° match e inizio programma dalle 00:00; Stefanini vs Vedder 2° match e inizio programma alle 00:00 italiane; Ambrosio vs Sanchez 3° match e inizio programma dalle 00:00 italiane)

00:30 Tennis, Kooyong Classic 2026: prima giornata – Diretta tv su SuperTennnis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

(Berrettini vs Tien 2° match e inizio programma alle 00:30 italiane)

01:00 Tennis, WTA Hobart 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 12:30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e SuperTennix.

01:30 Tennis, ATP Adelaide 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 12:30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Vavassori vs Diallo 3° match e non prima delle 05:00 italiane)

01:30 Tennis, WTA Adelaide 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 12:30 su Sky Sport Uno (201), dalle 07:00 su SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv (dalle 07:00) e SuperTennix.

05:40 Rally, Dakar 2026: nona tappa – Sintesi su Sky Sport Arena (204) dalle 23:00; sintesi quotidiana in sintesi su Discovery+, SkyGo, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

07:00 Tennis, Australian Open Week 2026: Paolini vs Rybakina – Diretta streaming su Discovery+.

09:00 Tennis, Australian Open Week 2026: Musetti vs Zverev – Diretta streaming su Discovery+.

12:30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Wengen (Svizzera): prima prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

12:45 Pallanuoto, Europei 2026: Georgia vs Croazia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

14:30 Snowboard, Coppa del Mondo a Bad Gastein (Austria): qualificazione PSL donne – Nessuna copertura tv/streaming.

15:10 Snowboard, Coppa del Mondo a Bad Gastein (Austria): qualificazione PSL uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

15:15 Pallanuoto, Europei 2026: Slovenia vs Grecia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

17:00 Volley femminile, Champions League 2026: Sport Fenerbahçe Medicana vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley Tv.

17:30 Basket, Champions League 2026: Szolnoki Olaj vs Trieste – Diretta streaming su DAZN.

17:45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Flachau (Austria): prima manche slalom femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

18:00 Volley femminile, Champions League 2026: Budowlani Lodz vs Benfica – Diretta streaming su Eurovolley Tv.

18:00 Pallanuoto, Europei 2026: Slovacchia vs Italia – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e su Eurovision Sport; differita tv su RaiSport HD dalle 21:55.

18:30 Calcio, Bundesliga 2026: Stoccarda vs Francoforte – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Snowboard, Coppa del Mondo a Bad Gastein (Austria): fase a eliminazione diretta uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 2, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

20:00 Basket, EuroCup 2026: Trento vs Panionis – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Calcio, Bundesliga 2026: Borussia Dortmund vs Werder Brema – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Pallanuoto, Europei 2026: Romania vs Turchia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

20:45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Flachau (Austria): seconda manche slalom femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

21:00 Calcio, Coppa Italia 2026: Roma vs Torino – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it.