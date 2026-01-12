LIVE Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week in DIRETTA: test di lusso prima dello Slam

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di esibizione tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina. Si gioca a Melbourne (Australia) per l’Australian Open Opening Week, una serie di incontri di lusso che porteranno dritto al primo Slam stagionale. Le due giocatrici si sono confrontate già in sette precedenti con l’azzurra avanti 4-3. L’ultima sfida risale allo scorso ottobre, quando la tennista nativa di Mosca si impose in due set nelle semifinali del WTA di Ningbo.

Paolini, trentenne toscana, si presenta all’appuntamento a pochi giorni dalla United Cup in cui ha ottenuto una vittoria ed una sconfitta. Jasmine ha dimostrato tuttavia di essere in palla, con la condizione che dovrà necessariamente essere affinata in vista del Major oceanico. La numero 8 del mondo dovrà difendere appena il terzo turno, e di conseguenza un ottimo Australian Open potrebbe iniettare una gran dose di punti utili in ottica ranking.

Rybakina, ventisettenne moscovita con cittadinanza kazaka, arriva a Melbourne dopo essersi issata fino ai quarti di finale nel torneo WTA di Brisbane. La numero 5 delle classifiche mondiali si è arresa sorprendentemente alla ceca Muchova al termine di una sfida durata oltre tre ore. Dal tennis esplosivo, spesso incappa in blackout che ne condizionano le prestazioni, ma resta una tra le atlete dal talento più cristallino del circuito.

