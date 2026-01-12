Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist prima prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani
Domani, martedì 13 gennaio, a Wengen (Svizzera) si aprirà la tappa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la prima prova cronometrata della discesa libera, che scatterà alle ore 12.30. Saranno al cancelletto di partenza 63 atleti in rappresentanza di 15 Paesi.
Tra di essi vi saranno ben otto italiani al via: Mattia Casse col 4, Dominik Paris col 12, Florian Schieder col 16, Giovanni Franzoni col 24, Guglielmo Bosca col 34, Christof Innerhofer col 39, Benjamin Jacques Alliod col 43 e Marco Abbruzzese col 59.
Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di Wengen (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Martedì 13 gennaio
12.30 Prima prova cronometrata discesa libera maschile Wengen (Svizzera) – Nessuna copertura tv / streaming
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 CRAWFORD James CAN
2 HINTERMANN Niels SUI
3 BABINSKY Stefan AUT
4 CASSE Mattia ITA
5 LEHTO Elian FIN
6 MONNEY Alexis SUI
7 ALLEGRE Nils FRA
8 ODERMATT Marco SUI
9 KRIECHMAYR Vincent AUT
10 ROGENTIN Stefan SUI
11 HROBAT Miha SLO
12 PARIS Dominik ITA
13 MURISIER Justin SUI
14 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA
15 VON ALLMEN Franjo SUI
16 SCHIEDER Florian ITA
17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR
18 ALEXANDER Cameron CAN
19 BENNETT Bryce USA
20 HEMETSBERGER Daniel AUT
21 ROESTI Lars SUI
22 SEGER Brodie CAN
23 MUZATON Maxence FRA
24 FRANZONI Giovanni ITA
25 BAUMANN Romed GER
26 THEAUX Adrien FRA
27 KOHLER Marco SUI
28 GIEZENDANNER Blaise FRA
29 MIGGIANO Alessio SUI
30 ALPHAND Nils FRA
31 HAASER Raphael AUT
32 SCHWARZ Marco AUT
33 STRIEDINGER Otmar AUT
34 BOSCA Guglielmo ITA
35 HILTBRAND Livio SUI
36 MONSEN Felix SWE
37 ZABYSTRAN Jan CZE
38 HACKER Felix AUT
39 INNERHOFER Christof ITA
40 MAPLE Wiley USA
41 DANKLMAIER Daniel AUT
42 READ Jeffrey CAN
43 ALLIOD Benjamin Jacques ITA
44 VOGT Luis GER
45 JOCHER Simon GER
46 CATER Martin SLO
47 NEGOMIR Kyle USA
48 GOLDBERG Jared USA
49 RIESER Stefan AUT
50 ARVIDSSON Erik USA
51 PFIFFNER Marco LIE
52 PLOIER Andreas AUT
53 von APPEN Henrik CHI
54 MORSE Sam USA
55 BAILET Matthieu FRA
56 ALPHAND Sam FRA
57 FEURSTEIN Lukas AUT
58 TRANINGER Manuel AUT
59 ABBRUZZESE Marco ITA
60 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA
61 SEGER Riley CAN
62 LUIK Juhan EST
63 RADAMUS River USA