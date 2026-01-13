LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Fenerbahce e Igor Gorgonzola Novara, valida per la quarta giornata di Champions League femminile con le formazioni che si affrontano per il primo posto nel Girone B, con le italiane che vogliono raggiungere le turche in cima al gruppo.

Il match per la squadra di Lorenzo Bernardi sarà davvero complesso visto che il Fenerbahce è da molti riconosciuto come una delle migliori squadre d’Europa, che come palleggiatrice ha una vecchia conoscenza del campionato italiano e di tutto il bel paese: Alessia Orro, che dopo aver vinto il Mondiale nel corso dell’estate, si è unita alla squadra di Istanbul.

Novara affronta questa gara dopo la vittoria per 0-3 contro il Benfica, e la sconfitta in campionato per 3-1 contro Conegliano, con la Champions League che non può essere un obbligo per la formazioni di Bernardi visto che ci sono squadre più forti, ma che può togliere qualche soddisfazione alle Zanzare.

Il match tra Novara e Fenerbahce inizierà alle 17.00 e verrà disputato al Burhan Felek Sport Salonu di Istanbul. I due arbitri della gara saranno lo svizzero Yves Kalin e il portoghese Ricardo Ferreira. Le favorite sono le turche, ma con le Zanzare non è mai detta l’ultima parola. Segui la partita punto dopo punto, in Diretta e in Live grazie alla cronaca di OA Sport! Buon divertimento a tutti!