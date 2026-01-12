Quando parte Giada D’Antonio nello slalom di Flachau 2026: n. di pettorale, orario, tv

Pochi giorni dopo aver terminato una deludente trasferta oltreoceano con quattro uscite consecutive in Nor-Am Cup, Giada D’Antonio avrà a disposizione una nuova opportunità in Coppa del Mondo prendendo parte allo slalom di Flachau, in programma martedì 13 gennaio e valevole come dodicesima tappa stagionale del circuito maggiore femminile di sci alpino.

La giovanissima azzurra classe 2009 aveva debuttato nel Circo Bianco lo scorso 28 dicembre non terminando la prima manche della controversa gara di Semmering (dovendo lottare su una pista ormai distrutta con il pettorale 70), inoltre i recenti passi falsi nelle competizioni nordamericane le hanno tolto probabilmente un po’ di fiducia. La 16enne napoletana è chiamata ad un’impresa molto complicata per centrare l’obiettivo della qualificazione alla seconda manche, ma se dovesse mettere assieme finalmente una discesa pulita potrebbe anche giocarsi la zona punti considerando la sua velocità tra i pali stretti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, quando parte Giada D’Antonio e la startlist dello slalom femminile di Flachau. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM FLACHAU

Martedì 13 gennaio

Ore 17.45 Prima manche slalom femminile a Flachau (Austria) – Diretta tv su Rai Sport

Ore 20.45 Seconda manche slalom femminile a Flachau (Austria) – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA SLALOM FLACHAU: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE GIADA D’ANTONIO?

Giada D’Antonio ha ricevuto il pettorale numero 70 e partirà alle ore 19:12.05 circa, salvo interruzioni dovute a causa di varia natura.

STARTLIST SLALOM FLACHAU

