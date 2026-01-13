LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: duello stellare tra Shiffrin e Rast, Della Mea ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Flachau (Austria), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Lo slalom notturno di Flachau si prepara ad accendere nuovamente la Coppa del Mondo femminile, con una sfida che negli ultimi giorni ha assunto contorni sempre più intriganti. Camille Rast è pronta a rimettersi faccia a faccia con Mikaela Shiffrin, proprio sulla pista intitolata a Hermann Maier, dove l’americana aveva imposto la sua legge nell’ultima edizione.

La 26enne svizzera arriva però all’appuntamento austriaco forte del doppio trionfo di Kranjska Gora, risultati che le hanno permesso di interrompere la striscia di cinque vittorie consecutive della leader della generale, rilanciando con forza le proprie ambizioni anche in ottica di specialità. La Svizzera si presenta a Flachau con una formazione ampia e competitiva, guidata proprio da Rast. Accanto a lei ci sarà Wendy Holdener, tornata sul podio nella prima gara del 2026, e una Mélanie Meillard in chiara crescita dopo i segnali incoraggianti mostrati sulla Podkoren-3. Completano il gruppo Eliane Christen, Aline Hoepli, Nicole Good, Anuk Brändli, Aline Danioth e Janine Mächler, per una selezione che punta a recitare un ruolo da protagonista anche sul terreno insidioso della notturna.

Otto invece le atlete al via per l’Austria padrona di casa, chiamata a sbloccarsi in una stagione finora avara di soddisfazioni tra i pali stretti. Senza Katharina Liensberger, il riferimento tecnico del Wunderteam rosa sarà Katharina Truppe, apparsa in netta crescita tra Gurgl e Semmering, pur senza riuscire ancora a salire sul podio. Attese risposte anche da Katharina Huber e Katharina Gallhuber, mentre Lisa Hörhager rientra dopo i problemi alla caviglia che l’avevano costretta al forfait in Slovenia.

Occhi puntati anche su Lara Colturi, già capace di salire sul podio in quattro slalom su cinque in questa prima parte di stagione: a Kranjska Gora andrà a caccia di quel successo che manca ancora al suo palmarès in Coppa del Mondo. In casa Italia, la leadership nello speciale resta affidata a Lara Della Mea, chiamata a confermare il suo ruolo di riferimento tra le azzurre dopo lo splendido sesto posto di Kranjska Gora a conferma di una grande stagione. Accanto a lei, Martina Peterlini proverà a dare continuità ai buoni piazzamenti ottienuti nelle ultime gare, con l’obiettivo di restare stabilmente nelle prime quindici. Completano la formazione italiana Giada D’Antonio, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e Giulia Valleriani.

Flachau resta però una pista storicamente ostica per l’Italia. I colori azzurri, infatti, non hanno mai vinto su questo pendio e possono vantare soltanto due podi complessivi, peraltro lontani nel tempo e non in slalom. Il primo risale addirittura al 22 dicembre 1993, quando Bibiana Perez fu seconda nel superG, preceduta di appena otto centesimi dalla slovena Katja Koren, con Katja Seizinger terza. Da allora solo piazzamenti ai piedi del podio, come quelli di Karen Putzer tra il 2001 e il 2002, prima del secondo e ultimo podio azzurro arrivato nel 2016. Un passato che pesa, ma che rende ancora più affascinante la sfida in arrivo sotto le luci di Flachau.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Flachau (Austria), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. La partenza della prima manche è fissata alle 17.45, mentre la seconda scatterà a partire dalle 20.45, buon divertimento!