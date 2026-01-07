Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming

Domani, giovedì 8 gennaio, per quanto concerne l’ATP 250 di Hong Kong, si completeranno gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Lorenzo Sonego affronterà il cinese Juncheng Shang, che ha ricevuto una wild card per il main draw dagli organizzatori.

L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il primo del programma, e si giocherà a partire dalle ore 6.30 italiane: non ci sono precedenti tra i due. Nell’ATP 250 di Winston-Salem nel 2024 i due avrebbero dovuto incrociarsi agli ottavi, ma il cinese diede forfait e Sonego finì poi per vincere quel torneo.

Il match tra Lorenzo Sonego e Juncheng Shang del torneo di Hong Kong sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP HONG KONG 2026

Giovedì 8 gennaio – Center Court

Dalle ore 6.30 italiane

Lorenzo Sonego (Italia)-Juncheng Shang (Cina, WC) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno)

PROGRAMMA ATP HONG KONG 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (a partire dalle 8.00 anche su Sky Sport Uno).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.