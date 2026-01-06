ATP Hong Kong 2026: Sonego avanti, nessuna sorpresa. C’è Etcheverry per Musetti

Completato il novero dei primi turni all’ATP 250 di Hong Kong, che una sua dose di gioia ce l’ha visto che il padrone di casa, Coleman Wong, riesce ad arrivare al secondo turno battendo l’argentino Mariano Navone, che fuori dal rosso è una delle migliori opzioni possibili. 6-3 7-5 e ora la sfida con il canadese Gabriel Diallo.

Sarà Tomas Martin Etcheverry il primo giocatore a sfidare Lorenzo Musetti nel 2026: il giocatore argentino è stato battuto già due volte dal toscano, e l’appuntamento sarà quello di domani mattina quando in Italia saranno le 6:30. Il vincitore giocherà poi con Wong-Diallo.

Unico incontro finito in tre set è quello tra l’olandese Botic van de Zandschulp e il tedesco Jan-Lennard Struff, benché non si possa trattare di un confronto di particolare equilibrio, giacché il punteggio finale è 6-3 1-6 6-1 a favore di van de Zandschulp. Sarà lui il primo avversario del kazako Alexander Bublik.

Per Lorenzo Sonego, invece, dopo il buon successo sul rampante giapponese Rei Sakamoto, arriva il momento di Juncheng Shang, detto Jerry. Storia particolare per il cinese, che è uscito dai 250 dopo un infortunio a un piede che lo ha costretto a un intervento chirurgico: da allora ha cercato di risalire.

RISULTATI ATP HONG KONG 2026 OGGI

Etcheverry (ARG)-Royer (FRA) 6-4 7-5

Wong (HKG)-Navone (ARG) 6-3 7-5

Diallo (CAN) [6]-de Jong (NED) 6-4 7-6(7)

Muller (FRA) [7]-Kecmanovic (SRB) 7-5 6-4

Giron (USA)-Djere (SRB) [Q] 6-2 6-0

Mmoh (USA) [Q]-Tabilo (CHI) [Q] 7-5 6-4

Sonego (ITA) [5]-Sakamoto (JPN) 6-2 7-6(4)

Shang (CHN) [WC]-Comesaña (ARG) 6-4 6-4

van de Zandschulp (NED)-Struff (GER) 6-3 1-6 6-1