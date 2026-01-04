Snowboard: Valentino Guseli ed Elizabeth Hosking si impongono nell’halfpipe a Calgary

Termina con il successo di Valentino Guseli e di Elizabeth Hosking la terza tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard, specialità halfpipe. I due atleti si sono infatti imposti in quel di Calgary (Canada), raccogliendo entrambi punti importanti in ottica classifica generale, seppur con due situazioni diverse.

Ma andiamo con ordine. L’australiano si è reso artefice di due run in cui ha confezionato un punteggio al di là degli 80 punti, brillando in particolar modo nella prima uscita, dove ha segnato 87.75. A sette punti di distanza si è invece accomodato lo svizzero David Habluetzel, secondo con 80.00 precedendo il brasiliano Patrick Burgener, piazzatosi sul gradino più basso del podio con 79.75.

Buona fattura anche quella offerta dalla canadese che, nel segmento iniziale, ha subito sparato 82.50 tenendo così saldamente il comando delle operazioni e tenendo a debita distanza la cinese Shaotong Wu, seconda con 77.25, oltre che l’elvetica Isabelle Loetscher, terza con 76.00.

Nella classifica generale Guseli si trova in vetta con 160 punti, gli stessi del nipponico Yuto Totsuka, oggi out. Terzo invece l’altro giapponese, Ryusei Yamada, a quota 145. Tra le donne in testa con 200 c’è la sudcoreana Gaon Cho, vincitrice delle prime due tappe oggi assente.Seguono quindi la cinese Wu (162), la svizzera Loetscher (125) e, appunto, la canadese Hosking (124). Il prossimo appuntamento è previsto per il 9 gennaio a Buttermilk.