Snowboard

Snowboard, Louis Philipp Vito III non centra la finale nell’halfpipe a Calgary

Pubblicato

8 minuti fa

il

Halfpipe/La Presse

Prosegue la Coppa del Mondo di Halfpipe 2025-2026. Dopo la tappa statunitense di Cooper, nella notte italiana i protagonisti in campo maschile e femminile hanno completato il turno preliminare per accedere alle fasi finali sulle nevi canadesi di Calgary. Andiamo a scoprire i risultati delle qualificazioni, nelle quali era presente anche l’azzurro Louis Philipp Vito III.

L’azzurro ha concluso la sua prova con il punteggio di 56.50, che gli è valso il sedicesimo posto, insufficiente per qualificarsi alla fase finale in programma nella notte tra sabato e domenica. Grande protagonista in campo maschile è stato l’australiano Valentino Guseli, che ha chiuso le due run in prima posizione con il punteggio di 90.25 e  94.25. Dietro di lui lo svizzero Mischa Zuercher con 83.00 punti conquistati nella seconda run.

Nelle qualificazioni femminili, prive di italiane al via, la migliore prestazione è stata fatta segnare dalla cinese Shaotong Wu che ha terminato una seconda run con uno score di 91.50. Molto vicina la giovane svizzera Isabelle Loetscher che ha conquistato 89.00 punti e darà battaglia in finale all’asiatica per l’oro. Attenzione anche alla canadese Eliszabeth Hosking che ha chiuso la qualifica con 87.25 punti.

