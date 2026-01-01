Sport invernali, gli azzurri in corsa per la Coppa del Mondo generale. Speranze da snowboard e biathlon

Nella stagione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 la Coppa del Mondo in tutti gli sport invernali passa in secondo piano, ma in diverse discipline ci sono degli italiani in corsa per la Sfera di Cristallo, almeno per quanto fatto nella prima parte dell’inverno.

Le maggiori speranze per l’Italia sono riposte certamente nel settore maschile dello snowboard alpino, con tre italiani tra i primi quattro classificati: comanda Aaron March a quota 345, davanti a Maurizio Bormolini, secondo a quota 281, mentre Mirko Felicetti è quarto con 214. Nel comparto femminile, comunque, attenzione ad Elisa Caffont, terza a -35 dall’austriaca Sabine Payer, ed a Lucia Dalmasso, quinta a -81 dalla vetta.

Non si possono trarre indicazioni dopo una sola gara delle otto in calendario, ma certamente Michela Moioli, seconda all’esordio a Cervinia, potrà dire la sua nello snowboardcross femminile, mentre gli azzurri del settore maschile non hanno performato al meglio nella prima gara stagionale.

Per quanto concerne il biathlon tutte le speranze sono riposte su Tommaso Giacomel, attualmente terzo, anche se con 129 punti di ritardo dal norvegese Johan-Olav Botn, dato che nel settore femminile Dorothea Wierer, terza a -118 dalla transalpina Lou Jeanmonnot, e Lisa Vittozzi, settima a -177 dalla francese, salteranno la tappa di Oberhof, quando tra sprint e pursuit verranno assegnati altri 180 punti.