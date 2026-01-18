Snowboard, Allemand e Murase trionfano nello slopestyle di Laax

Si sono da poco concluse le fasi finali dello slopestyle di Laax, seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo le qualificazioni di ieri, i protagonisti sono scesi sulle svizzere alla ricerca del secondo successo stagionale, dopo l’appuntamento di Aspen che aveva inaugurato la CdM. Andiamo a scoprire i risultati finali.

In campo maschile, a sorpresa, a trionfare è stato il francese Romain Allemand, capace di confezionare un primo salto da ben 86.70 punti. Il transalpino ha nettamente battuto la concorrenza ed il distacco dalla seconda piazza lo conferma. 81.95 i punti del giapponese Yuto Kimura che si deve accontentare della piazza d’onore. Terza posizione per uno dei favoriti della vigilia, il cinese Yiming Su con uno score di 76.10.

Tra le donne, a vincere è stata la giapponese Kokomo Murase grazie ad un salto da 77.55 punti. Seconda posizione per l’americana Lily Dhawornvej con uno score di 71.18 punti. Completa il podio l’austriaca Anna Gasser con un secondo salto da ben 69.70 punti. La prossima tappa sarà a Flachau, in Austria dal 19 al 21 marzo.