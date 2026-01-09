Slittino, avanzano tutti gli italiani dopo le gare della Nations Cup di Winterberg

Sono andate in archivio le gare della Nations Cup valevoli per la tappa di Winterberg (Germania) valevole come quinto appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2026. Sul tracciato teutonico, come consuetudine, si sono qualificati comodamente tutti gli azzurri in vista delle gare del fine settimana.

Nella prova di singolo maschile il miglior tempo è stato fissato dall’ucraino Andriy Mandziy in 53.289 con un margine di vantaggio di 140 millesimi sullo slovacco Jozef Ninis, quindi terzo lo statunitense Matthew Greiner a 219. Quarta posizione per il lettone Kaspars Rinks a 277 millesimi, quinta per Alex Gufler a 330. Chiude in nona posizione Leon Haselrieder a 535 millesimi, mentre è 15° Lukas Peccei a 756.

Nella gara di singolo femminile migliore prestazione per la tedesca Anka Jaenick con il tempo di 58.096 con 261 millesimi di vantaggio su Alexandra Oberstolz, quindi terza la canadese Embyr-Lee Susko a 289, mentre in quarta troviamo la sua connazionale Caitlin Nash a 566. Quinta posizione per la tedesca Melina Fabienne Fischer a 602 a pari merito con la statunitense Emma Erickson. Chiude 15a Nina Zoeggeler a 838 millesimi, davanti a Katharina Sofie Kofler a 866.

Passando al doppio maschile svettano Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz in 44.082 con 281 millesimi su Wojciech Jerzy e Michal Gancarczyk, quindi al terzo posto i nostri Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner a 437.

Chiudiamo con il doppio femminile con il miglior tempo delle nostre Nadia Falkensteiner e Annalena Huber in 45.441 davanti alle romene Raluca Stramaturaru e Mihaela-Carmen Manolescu a 23 millesimi.