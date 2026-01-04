Slittino alpino, dominio azzurro in Val Passiria! Poker per gli uomini, Nadine Staffler vince tra le donne

Va ufficialmente in archivio la tappa della Val Passiria (Bolzano) valevole per la Coppa del Mondo di slittino alpino 2026. Dopo l’ottimo inizio di ieri con il successo dei fratelli Lambacher nella gara di doppio, oggi sono andate in scena le prove individuali e si sono concluse con un trionfo italiano.

Nel singolo femminile arriva il successo della nostra Nadine Staffler con il tempo complessivo di 1:51.13 (prima manche in 55.34, seconda in 55.79) con un margine di vantaggio di appena 20 centesimi sulla austriaca Riccarca Ruetz (55.48 e 55.85) mentre completa il podio la tedesca Lisa Walch a 44 centesimi (55.44 e 53.13). Dalla quarta alla sesta posizione troviamo altre tre nostre portacolori. Iniziamo con Daniela Mittermair a 49 centesimi dalla vetta, quindi quinta Jenny Castiglioni a 75, mentre è sesta Nina Castiglioni a 1.58.

Nella gara maschile arriva addirittura un poker storico. Hannes Unterholzner, infatti, vince la prova con il tempo complessivo di 1:48.57 (prima manche in 54.38, seconda in 54.19) con 3 centesimi su Daniel Gruber (54.52 e 54.08) mentre completa il podio Fabian Brunner a 51 (54.38 e 54.70). Quarta posizione per Mathias Troger a 70, quinta per l’austriaco Fabian Achenrainer a 86.

In classifica generale Daniel Gruber comanda con 255 punti contro i 240 di Hannes Unterholzner ed i 215 di Fabian Achenrainer. Tra le donne, invece, Riccarda Ruetz comanda con 285 punti contro i 220 di Nina Castiglioni ed i 200 di Nadine Staffler.