Slittino, Italia squalificata nel team relay. Vince l’Austria a Sigulda

Si chiude senza sussulti in casa Italia la tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Sigulda. Il primo appuntamento del 2026 vede il weekend concludersi con la prova a squadre: ad imporsi nel team relay è l’Austria.

La squadra austriaca, composta da Lisa Schulte nel singolo donne, Yannick Mueller ed Armin Frauscher nel doppio maschile, Jonas Mueller nel singolo uomini e Selina Egle/Lara Kipp nel doppio femminile, ha dominato in lungo e in largo con il tempo di 3:01.215.

Seconda posizione per la Lettonia (3’01″510, a +0″295) e terza per gli Stati Uniti (3’01″643, a +0″428). Da segnalare invece che la Germania non ha terminato la prova. Discorso simile per la squadra azzurra: squalifica per il team tricolore, che vedeva al via Verena Hofer, Leon Felderer, Nagler/Malleier e Voetter/Oberhofer.