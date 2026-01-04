Slittino: Felix Loch detta legge anche a Sigulda, italiani lontani

Felix Loch continua a dettare legge nella Coppa del Mondo di slittino singolo maschile. Dopo le vittorie di Lillehammer e Lake Placid arriva il terzo successo stagionale per il fuoriclasse tedesco: dominio anche in quel di Sigulda e vetta della classifica confermata.

Il tedesco, già al comando dopo la prima run disputata ieri, ha aumentato il proprio margine su tutti i rivali chiudendo con il tempo di 1’35”409. Statistiche che continuano ad aggiornarsi: questa è la vittoria numero 90 tra tutte le specialità per lui in Coppa del Mondo.

A completare il podio in Lettonia ci sono Jonas Mueller, staccato di 81 millesimi, e Max Langenhan, a 99 millesimi, con altri due austriaci nella top-5, Nico Gleirscher e David Gleirscher.

Gara tutt’altro che positiva in casa Italia. Ieri nella prima run si era ribaltato Dominik Fischnaller, non terminando dunque la prova, mentre i migliori sono Leon Felderer ed Alex Gufler, rispettivamente dodicesimo e tredicesimo. Ventiduesimo il giovane Leon Haselrieder.