Slittino alpino, podio azzurro nel doppio a Deutschofen

Si è disputata la prima giornata di gare per quanto riguarda la tappa di Deutschofen (Nova Ponente, Bolzano), valevole come quarto appuntamento della Coppa del Mondo di slittino alpino 2026. Nella giornata di domani, invece, vedremo le gare individuali maschili (prima manche ore 10.30, seconda ore 12.15 e femminili (prima manche ore 10.00, seconda ore 11.30, quindi in chiusura la gara a squadre alle 13.30.

Sulla pista altoatesina il programma prevedeva la gara di doppio. Il successo è andato alla coppia austriaca composta da Maximiliam Pichler con il tempo di 59.91. Seconda posizione per i nostri portacolori, Matthias e Peter Lambacher che hanno chiuso in 1:00.25 a 34 centesimi. Completano il podio gli slovacchi Gabriel e Samuel Halcin in 1:04.12 a 4.21.

Quarta posizione per i cechi Tomas Hasek e David Rydl in 1:04.20 a 4.29 dalla vetta, quinta per i bulgari Antoni Stoichkov e Petar Savov a 5.83, mentre per un problema chiudono sesti ed ultimi i nostri Tobias Paur e Andreas Hofer con un distacco amplissimo di 27.40 secondi.

La classifica generale della Coppa del Mondo vede ancora al comando Matthias e Peter Lambacher con 330 punti contro i 300 di Maximiliam Pichler e Nico Edlinger, mentre con questo sesto posto si allontanano Tobias Paur e Andreas Hofer che si trovano al terzo posto a quota 290.