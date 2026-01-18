Slittino alpino, clamoroso poker azzurro nel singolo maschile! Daniel Gruber vince e scappa nella generale

Va in archivio anche la tappa di Deutschnofen (Bolzano) valevole per la Coppa del Mondo di slittino alpino 2026. Sulla pista altoatesino, dopo la gara di doppio di ieri, oggi sono andate in scena le gare individuali e quella a squadre. I risultati sono stati eccellenti per i nostri portacolori, specialmente nel singolo maschile che ha scritto una vera e propria pagina di storia.

Nella prova di singolo femminile successo per l’austriaca Riccarda Ruetz con il tempo complessivo di 1:52.47 (prima manche in 56.15, seconda in 56.32) con un margine di vantaggio di 64 centesimi sulla tedesca Lisa Walch (56.54 e 56.57) mentre completa il podio la nostra Jenny Castiglioni a 83 centesimi (56.40 e 56.90). Quarta posizione per l’azzurra Daniela Mittermair a 84 centesimi, quinta per Nadine Staffler a 1.99. Decima posizione, infine, per Nina Castiglioni a 12.90.

In classifica generale Riccarda Ruetz comanda con 385 e un rassicurante +110 nei confronti di Lisa Walch, terza posizione per Nina Castiglioni con 256 punti, quindi quarta Nadine Staffler con 255 e quinta Jenny Castiglioni con 250.

Nella gara di singolo maschile è trionfo italiano! Quattro azzurri nelle prime quattro posizioni. Il successo è andato a Daniel Gruber con il tempo di 1:50.89 (prima manche in 55.17, seconda in 55.72) con 83 centesimi di vantaggio su Mathias Troger (55.68 e 56.04) mentre completa il podio Fabian Brunner (55.88 e 56.07) a 1.06. Quarta posizione per Alex Oberhofer a 1.09. Quinto Fabian Achenrainer a 1.10.

La classifica generale, a questo punto, vede Daniel Gruber in prima posizione con 355 punti con 80 lunghezze di vantaggio su Matthias Troger, quindi terzo Fabian Achenrainer a quota 270.