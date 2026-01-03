Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

SlittinoSport Invernali

Slittino alpino, il weekend della Val Passiria si apre con una doppietta azzurra nel doppio

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Lambacher_Lambacher-FISI

È andata ufficialmente in archivio la prima giornata del fine settimana della Val Passiria, secondo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino alpino 2026. A Moso (Bolzano) abbiamo assistito ad una sola gara, ovvero il doppio maschile e sono subito arrivate grandi soddisfazioni per i nostri colori.

Successo, infatti, per il duo composto da Matthias e Peter Lambacher con il tempo di 58:27 con un margine di vantaggio di 70 centesimi sui connazionali Tobias Paur e Andreas Hofer. Terza posizione per gli slovacchi Gabriel Halcin e Samuel Halcin a 2.47. Erano al via solamente tre equipaggi.

A questo punto in classifica generale comanda il duo composto da Matthias e Peter Lambacher con 245 punti contro i 204 di Tobias Paur e Andreas Hofer. Domani il programma della tappa della Val Passiria vedrà la prima manche delle gare individuali alle ore 10.00, quindi le seconde manche scatteranno alle ore 11.30.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità