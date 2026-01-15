Sci freestyle: Miro Tabanelli si qualifica per la finale dello slopestyle a Laax. Donaggio out per un soffio

Missione compiuta per Miro Tabanelli. L’azzurro ha infatti strappato il pass per la finale in quel di Laax, località sciistica della Svizzera in questi giorni teatro della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità slopestyle. Buona prestazione per il nostro portacolori, abile a conquistare l’ultimo piazzamento utile per la qualificazione diretta, senza quindi dover passare dalla seconda heat.

Nello specifico l’emiliano ha ottenuto in prima run il punteggio di 71.75, precedendo di appena venti centesimi il padrone di casa Fabian Boesch, ottavo con 71.06. Il più brillante del lotto è stato invece l’austriaco Matej Svancer, il quale ha raggiunto quota 82.83 posizionandosi davanti ai norvegesi Frostad Tormod (80.33) e Birk Rudd (80.15), Bene poi il canadese Alexander Henderson, quarto con 74.21, oltre che l’elvetico Nils Rhyners, quinto con 72.28 ,e il terzo norvegese Sebastian Schjerve, sesto con 71.28.

Destino beffardo invece per Leonardo Donaggio, risultato di fatto il primo degli esclusi. In heat 2 infatti l’italiano si è dovuto accontentare dell’ottava piazza con lo score di 66.91, venendo così sorpassato dall’americano Ralph Konnor, dentro con 71.53. Da menzionare inoltre lo statunitense Colby Stevenson, leader con la run più qualitativa del lotto giudicata 85.86 staccando il canadese Evan McEachran (76.58), lo svizzero Andri Ragettli (76.33), il rappresentante della Norvegia Vebjoern Graaberg (76.16), l’atleta degli States Hunter Henderson (75.45) e l’elvetico Kim Gubser (72.86).

La gara di disputerà sabato 17 gennaio a partire dalle ore 13:30.