Sci freestyle, Kuhn e Li vincono l’ultima tappa di Lake Placid negli aerials. Sun e Xu si aggiudicano la generale

Si è conclusa poco fa la seconda giornata dedicata alla Coppa del Mondo di aerials 2025-2026, specialità olimpica dello sci freestyle. A Lake Placid (Stati Uniti D’America), sede dell’ultima tappa, dopo la prova di ieri si è oggi concluso il secondo degli eventi individuali previsti, ai termini dei quali si sono assegnati i titoli maschili e femminili.

In campo maschile, dopo aver concluso al primo posto le qualifiche e la prima parte della finale, il cinese Xinpeng Li è riuscito ad imporsi anche nella Final 2, salendo sul gradino più alto del podio con un ultimo salto da 137.19 punti. Dietro di lui si è piazzato il connazionale Xindi Wang con lo score di 112.00 punti. Terza piazza per il canadese Miha Fontaine (107.73). La Sfera di Cristallo viene però conquistata dal cinese Jiaxu Sun, a cui basta il quarto posto odierno.

Tra le donne, invece, a vincere la gara è stata la padrona di casa Kaila Kuhn che ha concluso la finale con un salto da 105.60 punti. Seconda piazza per la cinese Mengtao Xu che ha collezionato 105.17 punti. Solo terza la vincitrice di ieri Danielle Scott, autrice di un ultimo salto da soli 85.65 punti. In virtù di questo risultato, Mengtao Xu si è laureata campionessa del mondo, con 420 punti ottenuti nelle sei prove di CdM previste.