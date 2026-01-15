Sci freestyle, Ailing Gu domina le qualificazioni nello slopestyle a Laax. Gasslitter vola in finale

Ailing Eileen Gu ha fatto il vuoto nel turno preliminare della gara di slopestyle in programma a Laax, sede della sesta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026 di sci freestyle. La stella cinese si conferma una spanna sopra al resto del mondo in questa specialità e si candida al ruolo di favorita principale per la medaglia d’oro in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

La fuoriclasse asiatica classe 2003, grande protagonista dell’ultima edizione a cinque cerchi (due ori ed un argento in casa a Beijing 2022), ha dominato la qualificazione odierna sulle nevi svizzere firmando il miglior punteggio assoluto grazie ad una seconda run da 81.68 punti. Gu ha preceduto in classifica la connazionale Liu Mengting (74.68) e l’elvetica Mathilde Gremaud (70.68).

L’appuntamento di Laax rappresenta di fatto una delle ultime prove generali verso le competizioni olimpiche di Livigno, quindi sono presenti in Svizzera tante delle atlete che prenderanno parte ai Giochi. Il livello medio, per questo motivo, è molto alto e non era semplice superare il taglio. Maria Gasslitter, unica azzurra al via in campo femminile, è riuscita comunque nell’impresa di staccare il pass per la finale (riservato alle migliori 10) confermando il suo interessante percorso di crescita.

La diciannovenne italiana, reduce da un ottimo quinto posto nello slopestyle di Aspen, ha centrato l’obiettivo della qualificazione a Laax con il nono score assoluto grazie ai 62.86 punti totalizzati nella seconda run. Assente Flora Tabanelli, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio ed impegnata in una difficile corsa contro il tempo verso Milano Cortina 2026.