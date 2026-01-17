Sci freestyle, Miro Tabanelli non incide nello slopestyle a Laax. Vittoria per Ruud

Non incide Miro Tabanelli in quel di Laax, località della Svizzera teatro questo fine settimana della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità slopestyle. L’azzurro non ha sfruttato al meglio le due run previste, ottenendo in entrambi i segmenti un punteggio non elevato ed accontentandosi dell’undicesima posizione finale.

Nello specifico nella prima uscita l’emiliano ha lasciato sul piatto parecchi punti con il secondo ed il terzo kicker, rispettivamente lo switch right double cork 1440 e lo switch left bio 900, fermandosi a 52.66, punteggio poi non migliorato al secondo tentativo, dove si è fermato solo a quota 34.98.

La vittoria è andata al norvegese Birk Ruud, il quale ha preso il largo nella prima run conquistando 85.08, appena quattro centesimi meno dell’austriaco Matej Svancer, secondo con 84.08. Non lontano il canadese Evan Mcearchran, terzo con 82.70, unico score trovato nella seconda run.

In campo femminile trionfo per la cinese Ailing Eileen Gu, unica del lotto ad attestarsi sopra quota 80 confezionando una prima run da 85.13 tenendo a debita distanza la statunitense Martin Hamil, seconda con 71.38, e l’austriaca Laura Wolf, terza con il punteggio di 67.85. Da segnalare la nona piazza di Maria Gasslitter, la quale ha raccolto 47.31 rendendosi artefice di due run speculari a livello di riscontro.

Nella classifica generale in testa spiccano Mac Forehand, oggi out, e Birk Ruud, entrambi appaiati a quota 100 con cinque punti di vantaggio su Sebastian Schjerve (95). In campo femminile pari merito tra Mathilde Greamaud (oggi fuori dalla top 3) e Marin Hamill, al momento in zona 136. Terza invece Megan Oldham con 130. L prossimo appuntamento si svolgerà a Tignes il 19 marzo.