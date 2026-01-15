Sci freestyle, cancellate le gare di moguls a Waterville: Coppa del Mondo tormentata

Oggi sarebbe dovuta andare in scena una tappa della Coppa del Mondo di moguls, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le condizioni meteo a Waterville Valley Resort (USA) non erano però ideali e così l’evento è stato cancellato, per il momento non è stato comunicato un possibile recupero e per venerdì 16 gennaio è annunciata una prova di dual moguls nella stessa località.

La stagione delle “gobbe” è decisamente tormentata: è incominciata nel weekend del 6-8 dicembre con una doppia prova a Ruka (Finlandia), ma poi sono stati cancellati gli appuntamenti di Idre Fjall (Svezia) e Bakuriani (Georgia) prima di Natale, tornando così in gara soltanto il 9-10 gennaio a Val St. Come (Canada). Quelli di questi giorni sono gli ultimi eventi prima dei Giochi, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio.

La Coppa del Mondo di moguls proporrà poi le tappe di Nanto-Toyama (Giappone, 28 febbraio-1° marzo), Almaty (Kazakhstan, 7-8 marzo) e Shahdag (Azerbaijan, 14-15 marzo), salvo eventuali recuperi. Tra gli uomini primeggiata l’australiano Matt Graham con 230 punti, davanti al giapponese Ikuma Horishima (196) e allo statunitense Nick Page (170); tra le donne svetta l’australiana Jakara Anthony (240), di misura davanti alle statunitensi Tess Johnson (230) e Olivia Giaccio (200).