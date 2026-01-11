Scandicci travolge Busto con Antropova-Franklin e avvicina la vetta di Conegliano! Duello per il primo posto

Scandicci si è avvicinata alla testa della classifica nella Serie A1 di volley femminile: la capolista Conegliano ha infatti lasciato un punto per strada imponendosi sul campo di Chieri soltanto al tie-break e così le Campionesse del Mondo si sono portate a due sole lunghezze di distacco dalla corazzata veneta al termine della 19ma giornata. Le toscane hanno infatti avuto la meglio nella tana di Busto Arsizio con un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-19) e tengono vivissima la lotta per il primato in regular season.

A fare la voce grossa sono state la schiacciatrice Sarah Franklin (16 punti) e l’opposto Ekaterina Antropova (10), da annotare anche i cinque punti del martello Caterina Bosetti e i sette della centrale Camilla Weitzel. La crisi delle Farfalle, oggi trascinate da Josephine Obossa (13 punti) e Melanie Parra (8), non ha invece fine: tredicesimo ko per le lombarde, ora quartultime ma ad appena un punto dalla zona playoff e con otto lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

Firenze ha invece battuto Cuneo per 3-0 (25-21; 25-23; 25-19) di fronte al proprio pubblico, infilando la seconda vittoria consecutiva e issandosi all’ottavo posto in graduatoria, superando di una lunghezza proprio le piemontesi. Le migliori in campo tra le padrone di casa sono state Jolien Knollema (17 punti), Vanja Bukilic (11) e Nausica Acciarri (10), mentre tra le ospiti si sono distinte Binto Diop (13), Masa Pucelj (11) ed Erika Pritchard (9).

L’altra partita del pomeriggio si è decisa al tie-break: Vallefoglia ha avuto la meglio sul campo di Bergamo per 3-2 (21-25; 18-25; 25-12; 26-24; 15-12), completando una splendida rimonta dallo 0-2 e infilando il settimo sigillo consecutivo in campionato. Le marchigiane hanno rafforzato il sesto posto in graduatoria e si sono portate a cinque lunghezze di distacco da Novara, mentre le orobiche sono incappate nel terzo ko di fila e si trovano in settima piazza. Erblira Bici (22 punti) ed Adelina Ungureanu (21 punti) hanno fatto la differenza, tra le padrone di casa si sono distinte Linda Manfredini (17 punti, 4 muri, 4 ace), Denise Meli (14 punti, 7 stampatone!), Alessia Bolzonetti (14) e Kendall Kipp (10).