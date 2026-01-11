LIVE Chieri-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non semplice per le Pantere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e l’Imoco Volley Conegliano, valido per la sesta giornata di ritorno del massimo campionato italiano di pallavolo femminile, la Serie A1 Tigotà, con le Pantere venete che sono le grandi favorite per la vittoria finale.

Sono tre le vittorie di fila in campionato per Chieri, mentre sono cinque totali considerando tutta la stagione, viste le vittorie in Coppa Italia per 3-2 contro Busto Arsizio e in Coppa CEV per 2-3 contro Vandoeuvre. Per quanto riguarda la Serie A1, l’ultima sconfitta risale al 20 dicembre contro Milano che si impose per 3-0: dopo sono arrivate le vittorie per 3-1 contro Novara, per 3-1 contro la già citata Busto Arsizio e e 2-3 contro Bergamo, con questi successi che hanno portato la squadra di Nicola Negro fino al terzo posto in classifica.

Per quanto riguarda Conegliano, invece, l’ultima sconfitta risale al 27 dicembre quando Vero Volley Milano ha fermato per la prima e per ora unica volta in campionato la rosa di Daniele Santarelli per 3-1. Da quel momento in poi, è arrivata la vittoria per 3-1 in Coppa Italia contro Bergamo, la vittoria in Serie A1 per 3-1 contro Novara e la vittoria in Champions League contro Lodz.

Il match tra Chieri e Conegliano inizierà alle 16.00 e verrà disputato al Pala Gianni Asti di Torino, con la squadra ospite che, come detto, favorita per la vittoria finale. I giudici designati per la sfida sono Ubaldo Luciani come primo arbitro, Cesare Armandola e Francesca Palumbo. Segui il match in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!