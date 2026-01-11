Milano si rialza dopo la Champions League: Egonu e Piva in spolvero, Perugia ko e sorpasso in classifica

Milano ha travolto Perugia con un perentorio 3-0 (25-18; 25-19; 25-19) nell’incontro valida per la diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile e infilando così la terza vittoria consecutiva, la quattordicesima stagionale in campionato. La formazione meneghina ha rialzato la testa dopo aver perso al tie-break contro l’Eczacibasi Istanbul in Champions League e si è issata al terzo posto in classifica generale, superando Chieri di un paio di punti e portandosi a sei lunghezze dalla seconda piazza occupata da Scandicci, mentre la capolista Conegliano è distante otto punti.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno avuto vita relativamente facile di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, operando l’allungo risolutivo già nelle battute iniziali dei primi due set e poi uscendo alla meglio nel braccio di ferro che a animato la prima metà del terzo parziale. Le Black Angels, sempre penultime in classifica a -3 dalla zona salvezza, ci hanno provato, ma il divario tecnico nei confronti del Vero Volley era oggettivamente troppo elevato.

Prova di eccellente spessore da parte dell’opposto Paola Egonu (18 punti, 2 muri) e dalla schiacciatrice Rebecca Piva (17 punti, 3 muri) sotto la regia di Francesca Bosio, che ha ben sfruttato anche le centrali Anna Danesi (10) e Benedetta Maria Sartori (9). C’è stato spazio anche per il martello Elena Pietrini (3), che si è alternata di banda con Khalia Lanier (7). Tra le fila di Ivana Vanjak (9 punti), Elena Perinelli (8) e Alessia Fiesoli (7).