Conegliano suda, rimonta, va al tie-break e vince con Chieri: Haak e Zhu Ting al top, Nervini si scatena

Conegliano ha sconfitto Chieri per 3-2 (22-25; 25-21; 17-25; 25-18; 15-12) nel big match della 19ma giornata della Serie A1 di volley femminile, riuscendo a imporsi al Pala Gianni Asti di Torino al termine di un’autentica battaglia durata più di due ore. Le Campionesse d’Europa sono riuscite a rimontare da 1-2 nella tana della terza forza del campionato, dopo aver perso contro Milano per 3-1 e aver avuto la meglio su Novara con non poca fatica sette giorni fa.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno infilato la 18ma vittoria nel torneo e si confermano al comando della classifica generale con 51 punti, ma l’affermazione al tie-break ha portato alla perdita per strada di un punto e così Scandicci, capace di imporsi a Busto Arsizio per 3-0, si è avvicinata a due solo lunghezze di distacco dalla capolista. Le piemontesi si fermano dopo aver infilato tre affermazioni di fila e vengono superate da Milano (3-0 contro Perugia), scivolando così al quarto posto in graduatoria.

Haak e Zhu Ting hanno suonato la carica nel quarto set, poi sul 7-7 del tie-break si è decisa la partita: errore al servizio delle padrone di casa, diagonale out di Nemeth e sbavatura in ricezione di Kunzlez (7-10), un mani-fuori di Zhu e una parallela di Haak hanno permesso alle Pantere di conservare il vantaggio, poi Gabi ha chiuso i conti con un bel pallonetto.

Prestazione di rilievo da parte di tutte le attaccanti: 21 punti per l’opposto Isabelle Haak, 19 per la schiacciatrice Zhu Ting, 16 per il martello Gabi. Al centro hanno giocato Sarah Fahr (6 punti) e Cristina Chirichella (2) sotto la regia di Joanna Wolosz, Monica De Gennaro il libero. A Chieri non sono bastate le scatenate Anett Németh e Stella Nervini (21 punti a testa), in doppia cifra anche Anastasia Cekulaev (13) e Laura Kunzler (11).