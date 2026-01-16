Salto con gli sci: Ryoyu Kobayashi svetta in qualificazione a Sapporo, avanti Bresadola e Insam

Si va in Giappone, è tempo di Ryoyu Kobayashi. Il Concorde nipponico porta a casa la qualificazione in quel di Sapporo, disputata in condizioni abbastanza variabili di vento con annessi cambi di stanga nel mentre. Kobayashi va fino ai 139 metri con 140.8 punti, e in un certo senso è quasi un rimettere le cose a posto dopo che l’altro Kobayashi, Junshiro, viene squalificato proprio all’inizio della serie.

Alle spalle del giapponese c’è Domen Prevc: per lo sloveno finora dominatore della stagione 135.5 metri e 138.9 punti. In ogni caso i due sono davanti di tantissimo rispetto a tutti gli altri. In particolare, dietro di loro c’è un intero quartetto austriaco (il che fa capire molto in proiezione gare a squadre): Stephan Embacher a 130, Daniel Tschofenig a 128.9, Jan Hoerl a 127.3 e Stefan Kraft a 123.9.

Sviscerate le posizioni dalla terza alla sesta, è tempo di proseguire verso la fine della top ten: settimo il tedesco Philipp Raimund a 123.5, ottavo il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal a 123, nono e decimo i giapponesi Naoki Nakamura e Ren Nikaido, rispettivamente a 122.5 e 120.5.

In casa Italia c’è una doppia qualificazione, che poi vuol dire en plein vista la situazione azzurra là dove c’è l’Okurayama. Va avanti Giovanni Bresadola, che salta 120 metri con 109.8 punti (stessa misura di Simon Ammann e Timi Zajc, non due qualsiasi), ed è 24°. E va avanti anche Alex Insam, da 44° con 110.5 e 96.4.