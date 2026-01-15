Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo 2026. Chi soddisferà al meglio l’esigente Okurayama?

“Toccata e fuga” in Asia per la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci, che per essere davvero tale non può rinunciare alla “Grande Classica dell’Estremo Oriente“. Si deve andare all’altra parte del globo terrestre, ma la tappa di Sapporo non deve essere rimossa dal programma, neppure in una stagione olimpica.

Il capoluogo dell’Hokkaido ha organizzato la bellezza di 84 gare individuali di primo livello. Quali località possono vantarne di più? Solo Oberstdorf e Planica, ovverosia due cattedrali della disciplina. Peraltro, non va dimenticato come il Giappone sia la sola nazione extra-europea che possa essere annoverata fra quelle di prima fascia.

Non competere nel Paese del Sol Levante sarebbe un delitto storico e rappresenterebbe una mancanza di rispetto nei confronti di un movimento che, a dispetto delle difficoltà logistiche e degli elevati costi di gestione, si impegna sempre al massimo per essere protagonista. Il più delle volte riuscendoci. Per il salto con gli sci, trascurare il Giappone sarebbe un autentico suicidio.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°12

Luogo: Sapporo (Giappone)

Impianto: Ōkurayama (HS134)

Competizioni ospitate: 67 [Large Hill]

Prima gara: 11 febbraio 1972 {Olimpiadi}

Prima gara: 12 gennaio 1980 {Coppa del Mondo}

Ultima gara: 16 febbraio 2025

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2016 – PREVC Peter (SLO)

2016 – FANNEMEL Anders (NOR)

2017 – PREVC Peter (SLO) {Ex aequo}

2017 – KOT Maciej (POL) {Ex aequo}

2017 – STOCH Kamil (POL)

2019 – KRAFT Stefan (AUT)

2019 – KRAFT Stefan (AUT)

2020 – SATO Yukiya (JPN)

2020 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2023 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2024 – KRAFT Stefan (AUT)

2024 – PREVC Domen (SLO)

2025 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2025 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

9 (5-2-2) – KRAFT Stefan [AUT]

9 (4-2-3) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

5 (1-3-1) – STOCH Kamil [POL]

5 (0-2-3) – KASAI Noriaki [JPN]

3 (1-1-1) – PREVC Domen [SLO]

3 (0-2-1) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

2 (2-0-0) – AMMANN Simon [SUI]

2 (1-0-1) – KOUDELKA Roman [CZE]

2 (0-1-1) – KUBACKI Dawid [POL]

2 (0-1-1) – WELLINGER Andreas [GER]

2 (0-1-1) – FORFANG Johann Andre [NOR]

1 (1-0-0) – KOT Maciej [POL]

1 (1-0-0) – SATO Yukiya [JPN]

1 (0-1-0) – ZAJC Timi [SLO]

1 (0-1-0) – HÖRL Jan [AUT]

1 (0-1-0) – LINDVIK Marius [NOR]

1 (0-0-1) – SUNDAL Kristoffer Eriksen [NOR]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

46 (18-13-15) – AUSTRIA

36 (13-8-15) – GIAPPONE

30 (8-11-11) – NORVEGIA

24 (3-12-9) – FINLANDIA

20 (8-6-6) – GERMANIA [All-Inclusive]

20 (7-7-6) – SLOVENIA [All-Inclusive]

12 (5-4-3) – POLONIA

6 (3-1-2) – CECHIA [All-Inclusive]

4 (2-2-0) – SVIZZERA

2 (1-0-1) – SVEZIA

1 (1-0-0) – FRANCIA

1 (0-1-0) – CANADA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 6 su 7

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 15° il 15 febbraio 2025

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 5 su 5

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 21° il 20 gennaio 2023

CECON Francesco

Qualificazioni superate 2 su 5

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 37° il 21 gennaio 2023