Salto con gli sci, la Coppa del Mondo femminile torna in Cina. Novità assoluta Large Hill

Per la Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci, la trasferta in Asia è una consuetudine del mese di gennaio. Tuttavia, in questo 2026, il viaggio in Estremo Oriente sarà molto più intenso rispetto alle abitudini. Non per quanto concerne la durata, sempre la medesima, bensì per logistica e numero di gare da affrontare.

Di solito, le ragazze volanti si cimentano in una doppia tappa in Giappone. Nel corrente inverno, i due appuntamenti nipponici saranno preceduti da quello in Cina, a Zhangjiakou. Si torna, pertanto, nella località dove vennero assegnate le medaglie olimpiche di Pechino 2022.

Attenzione però, perché le gare previste venerdì 16 e sabato 17 gennaio non si terranno sul trampolino piccolo, bensì sul limitrofo Large Hill. Si tratta di una novità assoluta, in quanto il settore femminile aveva sempre utilizzato solo la struttura più piccola.

I precedenti fanno poco testo. Cionondimeno, è doveroso riportarli per dovere di cronaca. Sono tre le gare disputate sul Normal Hill edificato nella stazione sciistica cinese. A quella delle Olimpiadi 2022 se ne devono aggiungere un paio tenutesi nel dicembre 2024.

NORMAL HILL – OLIMPIADI 2022

1. BOGATAJ Ursa (SLO)

2. SCHMID Katharina (GER)

3. VODAN Nika (SLO)

4. TAKANASHI Sara (JPN)

5. KLINEC Ema (SLO)

6. OPSETH Silje (NOR)

7. AVVAKUMOVA Irina (RUS)

8. EDER Lisa (AUT)

9. ROGELJ Spela (SLO)

10. MAKHINIA Irma (RUS)

.

29. MALSINER Jessica (ITA)

NORMAL HILL – 14/12/2024

1. SCHMID Katharina (GER)

2. KVANDAL Eirin Maria (NOR)

3. PREVC Nika (SLO)

4. KLINEC Ema (SLO)

5. PINKELNIG Eva (AUT)

6. BJØRSETH Thea Min-Yan (NOR)

7. MIDTSKOGEN Ingvild Synnøve (NOR)

8. STRØM Anna Odine (NOR)

9. MALSINER Lara (ITA)

10. SIEFF Annika (ITA)

.

35. AMBROSI Martina (ITA)

NORMAL HILL – 15/12/2024

1. SCHMID Katharina (GER)

2. KLINEC Ema (SLO)

3. EDER Lisa (AUT)

4. TAKANASHI Sara (JPN)

5. PREVC Nika (SLO)

6. FREITAG Selina (GER)

7. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

8. LOUTITT Alexandria (CAN)

9. PINKELNIG Eva (AUT)

10. BJØRSETH Thea Min-Yan (NOR)

.

13. MALSINER Lara (ITA)

18. SIEFF Annika (ITA)