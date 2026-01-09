Salto con gli sci: poker di italiane qualificate a Ljubno, Nika Prevc davanti

Si è chiusa la qualificazione della gara che, domani, sarà di scena a Ljubno, sul trampolino piccolo che in quest’era della Slovenia può tranquillamente rivelarsi luogo di celebrazione per Nika Prevc. La padrona di casa più celebre del momento attuale, del resto, non tradisce e vola a 85.5 metri con 117.5 punti, dimostrandosi ancora di un’altra categoria rispetto alla concorrenza.

Seconda posizione per l’austriaca Lisa Eder, che con 106.6 si piazza davanti di mezzo punto alla tedesca Selina Freitag. Continua a mantenersi nelle parti alte la cinese Ping Zeng, quarta a 105.6 con due decimi di punto di vantaggio nei confronti dell’altra slovena Nika Vodan.

C’è tanta, anzi tantissima Germania nelle posizioni dalla sesta all’ottava, con Katharina Schmidt, Anna Hollandt e Juliane Seyfarth rispettivamente a quota 104.3, 101.3 e 100.1; quest’ultimo punteggio Seyfarth lo ha in condivisione con l’austriaca Julia Muehlbacher. Decima a 100 (no, non è un gioco di parole) l’americana Paige Jones).

Bene il contingente italiano in generale, se non altro perché si qualificano tutte seppur con vari gradi di soddisfazione. Notevole quello di Martina Zanitzer, 16a a 96.7, poi c’è Martina Ambrosi 29a a 89.4. 31° posto per Annika Sieff, che da numero 49 non indovina la giornata e fa 89, poi c’è Jessica Malsiner al 34° con 86.7.