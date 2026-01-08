La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile resta su trampolini minuscoli e fa tappa a Ljubno

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci si appresta a lasciare l’Europa per una lunga trasferta asiatica. Prima di abbandonare il Vecchio Continente, c’è però spazio per la confortante certezza rappresentata da uno dei contesti meglio conosciuti in assoluto. Difatti, nell’imminente weekend si gareggerà a Ljubno.

Il borgo sloveno è, a pieno titolo, una delle classiche del massimo circuito rosa, essendo stata inserita nel calendario di ogni singola stagione, eccezion fatta per il 2013-14! Non a caso, il trampolino può vantarsi di appartenere all’esclusivo “Club 20”, ovvero a quell’esclusivo gruppo di impianti che hanno ospitato almeno 20 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo.

Il Logarska Dolina, per la verità, è stato il primo trampolino a raggiungere questa significativa pietra miliare grazie alla competizione disputata nel giorno di Capodanno 2023. Successivamente, anche Zao e Hinzebach si sono affiancate a quella situata nella Slovenia settentrionale.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°9

Borgo: Ljubno (Slovenia)

Struttura: Logarska Dolina (HS94)

Competizioni ospitate: 24

Prima gara: 11 febbraio 2012

Ultima gara: 16 febbraio 2025

VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI

2016 – VTIC Maja (SLO)

2016 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2017 – LUNDBY Maren (NOR)

2017 – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

2018 – LUNDBY Maren (NOR)

2018 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2019 – TAKANASHI Sara (JPN)

2020 – LUNDBY Maren (NOR)

2021 {Gen} – KVANDAL Eirin Maria (NOR)

2021 {Dic} – VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

2022 {Gen} – TAKANASHI Sara (JPN)

2022 {Dic} – STRØM Anna Odine (NOR)

2023 – PINKELNIG Eva (AUT)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

2024 – PREVC Nika (SLO)

2025 – PREVC Nika (SLO)

2025 – PREVC Nika (SLO)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

11 – TAKANASHI Sara [JPN] (6-4-1)

5 – PINKELNIG Eva [AUT] (2-3-0)

5 – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina [GER] (1-1-3)

4 – PREVC Nika [SLO] (3-1-0)

3 – VODAN {Née KRIZNAR} Nika [SLO] (1-0-2)

3 – FREITAG Selina [GER] (0-2-1)

3 – KRAMER Marita [AUT] (0-1-2)

2 – STRØM Anna Odine [NOR] (1-1-0)

2 – KLINEC Ema [SLO] (0-1-1)

1 – KVANDAL Eirin Maria [NOR] (1-0-0)

1 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara [AUT] (0-0-1)

1 – SEYFARTH Juliane [GER] (0-0-1)

1 – LOUTITT Alexandria [CAN] (0-0-1)

1 – BJØRSETH Thea Min-Yan [NOR] (0-0-1)

1 – EDER Lisa [AUT] (0-0-1)

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

17 (5-6-6) – AUSTRIA

14 (5-4-5) – SLOVENIA

11 (6-4-1) – GIAPPONE

11 (1-4-6) – GERMANIA

9 (6-3-0) – NORVEGIA

6 (2-1-3) – USA

2 (0-1-1) – FRANCIA

1 (0-0-1) – CANADA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 14

Ingressi in zona punti: 13

Ingressi nella top-ten: 3

Miglior risultato: 6a il 1 gennaio 2023

SIEFF Annika

Qualificazioni superate: 2 su 2

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 16a il 28 gennaio 2024

MALSINER Jessica

Gare disputate: 10

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 21a il 24 gennaio 2021

AMBROSI Martina

Gare disputate: 8

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 23a il 15 febbraio 2025

ZANITZER Martina

Gare disputate: 2

Non ha mai superato la qualificazione