La Coppa del Mondo di salto con gli maschile senza tregua, si gareggia subito a Zakopane!

La Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci è prossima a vivere una tappa singolare. Nell’imminente weekend si gareggerà a Zakopane, in Polonia, località di culto per la disciplina. Sia perché il luogo vanta una tradizione secolare, sia perché il pubblico è sempre numerosissimo.

Il trampolino, denominato Wielka Krokiew, è peraltro scenografico. La struttura è letteralmente incastonata nella roccia e, nonostante gli ammodernamenti a cui è stata soggetta, non ha mai cambiato il proprio profilo. Va sottolineato come, da queste parti, il vento sia sempre un fattore. Cambi di direzione, vuoti d’aria e altri scherzi talvolta non premiano il più talentuoso, bensì chi è capace di adattarsi al meglio alle condizioni.

Il fine settimana prevede una gara individuale e una Super Team. Il comitato organizzatore polacco avrebbe voluto il classico format a quartetti, ma esso ha ormai subito un declassamento, venendo escluso dal programma olimpico in favore della competizione a coppie. Si è quindi fatto di necessità virtù, cambiando il programma.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°11

Luogo: Zakopane (Polonia)

Impianto: Wielka Krokiew (HS140)

Competizioni ospitate: 49

Prima gara: 5 febbraio 1929 (Mondiali)

Prima gara: 26 gennaio 1980 (Coppa del Mondo)

Ultima gara: 19 gennaio 2025

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2016 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)

2017 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2018 {Gen} – SEMENIC Anze (SLO)

2019 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)

2020 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2021 {Gen} – LINDVIK Marius (NOR)

2021 {Feb} – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2021 {Feb} – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2022 {Gen} – LINDVIK Marius (NOR)

2023 {Gen} – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2024 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)

2025 {Gen} – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

6 (5-0-1) – STOCH Kamil [POL]

6 (3-2-1) – KRAFT Stefan [AUT]

5 (1-2-2) – AMMANN Simon [SUI]

4 (0-2-2) – LANISEK Anze [SLO]

3 (2-0-1) – LINDVIK Marius [NOR]

3 (0-3-0) – WELLINGER Andreas [GER]

2 (2-0-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

2 (0-1-1) – KUBACKI Dawid [POL]

1 (1-0-0) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

1 (1-0-0) – TSCHOFENIG Daniel [AUT]

1 (0-1-0) – STEKALA Andrzej [POL]

1 (0-1-0) – GEIGER Karl [GER]

1 (0-1-0) – FORFANG Johann Andre [NOR]

1 (0-0-1) – SATO Yukiya [JPN]

1 (0-0-1) – HÖRL Jan [AUT]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

36 (13-12-11) – AUSTRIA

34 (11-9-14) – NORVEGIA

26 (8-8-10) – GERMANIA [All-Inclusive]

21 (11-6-4) – POLONIA

17 (4-7-6) – FINLANDIA

12 (4-4-4) – SLOVENIA

5 (1-2-2) – SVIZZERA

4 (1-2-1) – GIAPPONE

1 (0-1-0) – URSS

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 4 su 6

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 16° il 21 gennaio 2024

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 2 su 2

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 28° il 21 gennaio 2024

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 0 su 1

TEAM EVENT, ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2016 – NORVEGIA

2017 – GERMANIA

2018 – POLONIA

2019 – GERMANIA

2020 – GERMANIA

2021 – AUSTRIA

2022 – SLOVENIA

2023 – AUSTRIA

2024 – AUSTRIA

2025 – AUSTRIA