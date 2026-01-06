Salto con gli sci, Nika Prevc beffa Eder anche in gara-2 a Villach e va in fuga nella generale

Nika Prevc non domina ma vince ancora, completando una magnifica doppietta nel giro di 24 ore sul trampolino piccolo di Villach in occasione dell’ottava tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di salto con gli sci. La formidabile slovena ottiene così il 29° successo individuale della carriera nel circuito maggiore, di cui ben sette nelle tredici gare disputate sin qui in stagione.

A differenza di tante altre, questa è stata una vittoria sofferta e decisa a conti fatti da minimi dettagli dopo un duello particolarmente ravvicinato con Lisa Eder. Ieri erano stati 2.7 punti a dividere le due rivali, mentre oggi Prevc ha avuto la meglio per soli 6 decimi di punto costruendo un piccolo margine nella prima serie (1.9 punti) rivelatosi poi determinante per salire sul gradino più alto del podio anche in gara-2 sul Normal Hill carinziano.

Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Nika consolida il suo pettorale giallo volando a +100 sulla prima inseguitrice Nozomi Maruyama (due volte ottava a Villach) mentre tutte le altre accusano un distacco non inferiore ai 400 punti. Tornando ai risultati di giornata, la padrona di casa austriaca Eder colleziona il decimo podio individuale della carriera nel circuito maggiore senza successi.

Terza posizione a 7.8 punti dalla testa per la tedesca Agnes Reisch, alla seconda top3 in Coppa del Mondo dopo il secondo posto di Lake Placid datato 8 febbraio 2025. Piccolo passo avanti rispetto alla pessima giornata di ieri per l’Italia, che piazza un’atleta in zona punti con la 27ma piazza di Annika Sieff ed una seconda rappresentante capace di superare lo scoglio della qualificazione. Martina Ambrosi ha chiuso poi 35ma, mentre erano uscite di scena nel turno preliminare Martina Zanitzer 46ma, Jessica Malsiner 48ma e la giovanissima debuttante classe 2009 Leonie Runggaldier 54ma.