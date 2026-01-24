Salto con gli sci, Nika Prevc torna alla vittoria in gara-1 a Sapporo. Sieff e Zanitzer in zona punti

Nika Prevc si mette alle spalle il doppio “passo falso” (un quarto ed un secondo posto) di Zao e torna alla vittoria in occasione della prima delle due gare individuali previste nel weekend sul trampolino grande di Sapporo, sede della dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La slovena archivia il 34° successo individuale della carriera nel circuito maggiore, di cui 12 (su 21 gare) nel corso di questa stagione.

La ventenne di Kranj ha effettuato due salti solidi sul Large Hill HS137 nipponico, facendo la differenza nella prima serie e completando l’opera nella seconda anche se con un margine inferiore a tante altre vittorie del recente passato. Nika ha preceduto di 5.5 punti la canadese Abigail Strate (autrice del miglior punteggio nella seconda serie) e di 19.1 punti la norvegese Anna Odine Stroem.

Quarto posto amaro a 22.7 punti dalla vetta per la padrona di casa giapponese Nozomi Maruyama, che ha perso un paio di posizioni con il salto finale attestandosi ai piedi del podio e sprofondando a -408 da Prevc (ormai sempre più vicina alla terza Sfera di Cristallo consecutiva) nella classifica generale di Coppa del Mondo. Niente exploit per i colori azzurri, anche se sono arrivati due risultati solidi in zona punti con Annika Sieff 20ma e la giovane Martina Zanitzer 24ma.