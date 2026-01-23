Domen Prevc al comando dopo due serie ai Mondiali di volo. Lotta aperta per il podio, Insam vicino alla top20

Domen Prevc macchia parzialmente il suo incredibile ruolino di marcia ma chiude comunque davanti a tutti la prima giornata di gara ai Campionati Mondiali di volo 2026 sul trampolino HS235 di Oberstdorf. Dopo aver vinto quattro serie consecutive tra allenamenti e qualificazione, lo sloveno ha “bucato” il primo salto della competizione individuale iridata sull’Heini-Klopfer-Schanze facendo poi il vuoto come da pronostico nella seconda serie.

Il fresco vincitore della Tournée dei 4 Trampolini, penalizzato nel primo segmento di gara da condizioni sfavorevoli considerando la stanga di partenza molto più bassa rispetto agli avversari (17 contro 22 o 23), ha messo la freccia nell’ultima serie odierna superando il norvegese Marius Lindvik e accumulando un discreto margine di sicurezza in vista del day-2.

Domani sono previste le ultime due serie, decisive per l’assegnazione delle medaglie mondiali sul Flying Hill bavarese. Prevc ha un vantaggio di 14 punti sul brillante giapponese Ren Nikaido, 21.9 punti su Lindvik, 28.7 punti sull’austriaco Jan Hoerl e 34.3 punti sull’altro sloveno Anze Lanisek. Ancora virtualmente in lizza per il podio anche i nipponici Naoki Nakamura (6° a -36.7 punti) e Ryoyu Kobayashi (9° a -44.5), il norvegese Johann Andre Forfang (7° a -42.9) e gli austriaci Stephan Embacher (8° a -44.3) e Stefan Kraft (10° a -46.9).

Giornata agrodolce per la squadra azzurra, che porta alla seconda giornata un convincente Alex Insam (22° perdendo cinque posizioni dopo la prima serie) mentre Giovanni Bresadola non è riuscito a superare il taglio terminando il suo percorso iridato in 32ma piazza.