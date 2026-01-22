Salto con gli sci, si chiude a Sapporo il tour de force asiatico della Coppa del Mondo femminile

Il trittico asiatico della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si conclude a Sapporo. Dunque, in questo 2026, il capoluogo dell’Hokkaido non apre la trasferta in Estremo Oriente, bensì la chiude. Situazione anomala; chissà che la stanchezza (è la terza tappa nell’arco di poco più di una settimana) non possa recitare un ruolo nel rendimento delle atlete.

Il fatto di vedere le ragazze volanti giungere a Sapporo più provate del solito non è una dinamica da derubricare tanto alla leggera. Il contesto è complicato, poiché le atlete dovranno cimentarsi sull’imprevedibile Okurayama, trampolino di difficile lettura e sul quale il vento è solito recitare una parte da protagonista. Se in positivo o in negativo, dipende dalle sue bizze!

La metropoli della più settentrionale delle isole giapponesi rappresenta lo specchio dell’evoluzione del settore femminile della disciplina. Inserita in calendario nel 2013, Sapporo inizialmente organizzava le gare sul Normal Hill. Dopodiché, dal 2019, le saltatrici si sono trasferite sul più imponente Large Hill, peraltro edificato su un pendio differente rispetto al Miyanomori.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°12

Borgo: Sapporo (Giappone)

Competizioni tout-court ospitate: 22

Struttura: Okurayama (HS134)

Competizioni sul Large Hill: 10

Prima gara (NH): 2 febbraio 2013

Prima gara (LH): 12 gennaio 2019

Ultima gara: 19 gennaio 2025

OKURAYAMA – TUTTE LE VINCITRICI

2019 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2020 – KRAMER Marita (AUT)

2020 – PINKELNIG Eva (AUT)

2023 – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

2023 – OPSETH Silje (NOR)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

2024 – ITO Yuki (JPN)

2025 – LOUTITT Alexandria (CAN)

2025 – KVANDAL Eirin Maria (NOR)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

DELL’OKURAYAMA

5 (2-0-3) – PINKELNIG Eva [AUT]

3 (1-2-0) – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina [GER]

3 (1-0-2) – KVANDAL Eirin Maria [NOR]

2 (0-2-0) – KLINEC Ema [SLO]

2 (0-1-1) – SEYFARTH Juliane [GER]

1 (1-0-0) – OPSETH Silje [NOR]

1 (1-0-0) – ITO Yuki [JPN]

1 (1-0-0) – LOUTITT Alexandria [CAN]

1 (0-1-0) – RAUTIONAHO Jenny [FIN]

1 (0-1-0) – EDER Lisa [AUT]

1 (0-1-0) – FREITAG Selina [GER]

1 (0-0-1) – VODAN {Née KRIZNAR} Nika [SLO]

1 (0-0-1) – BJØRSETH Thea Min-Yan [NOR]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

OKURAYAMA

9 (4-1-4) – AUSTRIA

9 (3-2-4) – NORVEGIA

6 (1-4-1) – GERMANIA

3 (0-2-1) – SLOVENIA

1 (1-0-0) – GIAPPONE

1 (1-0-0) – CANADA

1 (0-1-0) – SLOVENIA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 10

Ingressi in zona punti: 9

Miglior risultato: 16a l’11 gennaio 2020 e il 18 gennaio 2025

MALSINER Jessica

Gare disputate: 3

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 22a sia il 7 che l’8 gennaio 2023

SIEFF Annika

Gare disputate: 4

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 24a il 13 gennaio 2024

ZANITZER Martina

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 33a il 19 gennaio 2025

AMBROSI Martina

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 37a il 18 gennaio 2025