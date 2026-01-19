Ranking WTA (19 gennaio 2026): Jasmine Paolini perde una posizione, Elisabetta Cocciaretto ne guadagna 24!

Il ranking WTA è stato aggiornato alla vigilia degli Australian Open 2026 di tennis: in top ten perde una posizione Jasmine Paolini, che viene scavalcata dalla russa Mirra Andreeva, la quale si issa al settimo posto a discapito dell’azzurra, ora ottava.

L’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, compie un gran balzo dopo la vittoria di Hobart: dalla posizione numero 80, infatti, l’italiana si issa fino al numero 56, guadagnando ben 24 posizioni. Resta appena fuori dalle 100, invece, Lucia Bronzetti, che scivola al numero 107 (-1).

Tra le prime 200 del mondo ci sono anche Lucrezia Stefanini, stabile al 139° posto, Nuria Brancaccio, che perde una posizione ed è 165ma, e Lisa Pigato, che guadagna 47 posizioni e si porta al numero 191 del mondo. In top 300 balzo anche per Dalila Spiteri, che sale di 46 posti e diventa 287ma.

RANKING WTA

Lunedì 19 gennaio 2026

1 Aryna Sabalenka 10990

2 Iga Swiatek POL 8328

3 Coco Gauff USA 6423

4 Amanda Anisimova USA 6320

5 Elena Rybakina KAZ 5850

6 Jessica Pegula USA 5453

7 Mirra Andreeva 4731

8 Jasmine Paolini ITA 4267

9 Madison Keys USA 4111

10 Belinda Bencic SUI 3512

ITALIANE TRA LE PRIME 300

Lunedì 19 gennaio 2026

56 Elisabetta Cocciaretto 1099

107 Lucia Bronzetti 728

139 Lucrezia Stefanini 518

165 Nuria Brancaccio 430

191 Lisa Pigato 374

215 Silvia Ambrosio 336

226 Camilla Rosatello 325

230 Jessica Pieri 318

236 Tyra Caterina Grant 309

287 Dalila Spiteri 236