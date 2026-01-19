Australian Open 2026, beffa per Marta Kostyuk: sconfitta epica e grave infortunio alla caviglia

Gli Australian Open 2026 di Marta Kostyuk si sono chiusi nel modo più amaro possibile: non solo una sconfitta durissima sul campo, ma anche un grave infortunio che rischia di condizionare l’inizio della sua stagione. La tennista ucraina è stata battuta dalla francese Elsa Jacquemot dopo 3 ore e 31 minuti di battaglia sulla ANZ Arena, in un match entrato nella storia del torneo femminile per i tre tie-break disputati, un record assoluto.

A rendere la serata ancora più dolorosa è stato l’episodio avvenuto poco prima del tie-break decisivo. Sul 6-5 del terzo set, Kostyuk è caduta rovinosamente, riportando un trauma alla caviglia. Nonostante il dolore e l’intervento del trainer, l’ucraina ha stretto i denti ed è riuscita a concludere l’incontro, cedendo nel super tie-break con il punteggio di 10-7.

La vera beffa è arrivata però dopo il match. Gli accertamenti diagnostici effettuati nelle ore successive hanno evidenziato una rottura del legamento della caviglia, un responso pesantissimo che ha costretto Kostyuk ad annunciare il ritiro dal torneo di doppio.

A comunicarlo è stata la stessa giocatrice tramite un post sui social: “Purtroppo, durante la partita di oggi mi sono infortunata alla caviglia e, dopo ulteriori accertamenti, è stata confermata la rottura del legamento. Questo significa che non potrò continuare a giocare in doppio agli Australian Open con la mia fantastica compagna Gabriela Ruse“.

Nel suo messaggio, la tennista ucraina non nasconde l’amarezza per un torneo a cui è particolarmente legata: “Gli Australian Open sono sempre stati uno dei miei tornei preferiti e non immaginavo che la mia corsa sarebbe finita così. Ma fa parte dello sport“.

Nonostante lo stop forzato, la giocatrice guarda avanti con fiducia, ricordando l’ottimo avvio di stagione: la finale raggiunta a Brisbane, persa ma ben giocata, aveva confermato segnali molto incoraggianti per il 2026.