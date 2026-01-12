Ranking WTA (12 gennaio 2026): Jasmine Paolini sale al n.7 del mondo, Sabalenka sempre sul trono

Sono stati registrati alcuni aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile. La bielorussa Aryna Sabalenka continua a guidare la graduatoria, e la sua vittoria nel torneo di Brisbane, in cui ha sconfitto in finale Marta Kostyuk, ha ulteriormente consolidato la sua leadership. Alle sue spalle si trovano la polacca Iga Swiatek e l’americana Coco Gauff, la quale, in virtù dei risultati ottenuti nella United Cup, ha superato la connazionale Amanda Anisimova, attualmente al quarto posto.

Una posizione guadagnata anche da Jasmine Paolini, che, per le scadenze dell’altra statunitense Madison Keys, attualmente nona, si colloca al settimo posto della classifica mondiale, precedendo di pochi punti la russa Mirra Andreeva. È opportuno notare che, sempre per la competizione a squadre miste tenutasi in Australia, la svizzera Belinda Bencic è tornata nella top-10, ricoprendo un ruolo di assoluta rilevanza nel torneo menzionato.

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 12 gennaio 2026

1. Aryna Sabalenka (BLR) 10.990 punti

2. Iga Swiatek (POL) 8328

3. Coco Gauff (USA) 6423

4. Amanda Anisimova (USA) 6320

5. Elena Rybakina (KAZ) 5850

6. Jessica Pegula (USA) 5453

7. Jasmine Paolini (ITA) 4267

8. Mirra Andreeva (RUS) 4232

9. Madison Keys (USA) 4003

10. Belinda Bencic (SVI) 3512

Considerando le altre tenniste italiane, la situazione appare decisamente meno favorevole. Si evidenzia la presenza di Elisabetta Cocciaretto, attualmente classificata come n.2 d’Italia (n.80), con sole due rappresentanti azzurre nella top-100. Per individuare ulteriori giocatrici, è necessario scendere oltre, in particolare per quanto concerne Lucia Bronzetti (n.106), che si auspica possa rapidamente avanzare in classifica.

TOP-10 ITALIANE

Lunedì 12 gennaio 2026

7. Jasmine Paolini 4267

80. Elisabetta Cocciaretto 849

106. Lucia Bronzetti 728

139. Lucrezia Stefanini 518

164. Nuria Brancaccio 430

214. Silvia Ambrosio 214

228. Jessica Pieri 318

234. Tyra Caterina Grant 309

313. Jennifer Ruggeri 202

320. Aurora Zantedeschi 197