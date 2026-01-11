Dove vedere in tv Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini ha aperto la propria stagione con una vittoria e una sconfitta in United Cup, la competizione per Nazionali miste andata in scena tra Perth e Sydney: all’esordio ha perso contro la svizzera Belinda Bencic e poi ha avuto la meglio contro la francese Leolia Jeanjean, ma purtroppo l’Italia è stata eliminata nella fase a gironi. La numero 7 del mondo si sta preparando per gli Australian Open, ma prima dell’appuntamento più importante di inizio anno sarà chiamata a disputare un incontro di esibizione.

Nelle ultime ore, infatti, il nome della toscana è comparso nella programmazione della Australian Open Opening Week, una serie di eventi che fanno da antipasto al primo Slam di questa annata agonistica. Jasmine Paolini scenderà sul cemento di Melbourne nella giornata di martedì 13 gennaio (ore 07.00) per affrontare la kazaka Elena Rybakina, numero 5 del ranking WTA: si preannuncia un testa a testa probante per avvicinarsi al meglio allo Slam.

La 30enne ha preso il posto della cinese Qinwen Zheng, originariamente comunicata come avversaria della kazaka. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Rybakina, incontro di esibizione della Australian Open Opening Weekend. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-RYBAKINA, AUSTRALIAN OPEN OPENING WEEK

Martedì 13 gennaio

Ore 07.00 Jasmine Paolini vs Elena Rybakina – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN

PROGRAMMA PAOLINI-RYBAKINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.