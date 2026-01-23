Rally Montecarlo, Oliver Solberg in testa con un ampio margine dopo nove speciali

Dopo la giornata inaugurale di ieri, il Rally di Montecarlo, prima tappa del Mondiale di Rally WRC 2026, ha oggi vissuto un day-2 impegnativo. Nella giornata odierna, i protagonisti hanno dovuto completare altre sei speciali, in aggiunta alle tre già concluse giovedì. Andiamo a vedere gli ultimi risultati e la nuova classifica complessiva.

Il venerdì monegasco è stato inaugurato con la vittoria dello svedese Oliver Solberg nella quarta tappa speciale. Il leader dell’overall, alla guida della sua Toyota, è riuscito infatti ad anticipare il belga Thierry Neuville (Hyundai) che paga un ritardo di 19 secondi. Terzo invece, il britannico Elfyn Evans (Toyota, +26.5). Nella lunga quinta frazione (28.7 km) è stato invece Evans ad anticipare i francesi Sebastian Ogier (Toyota, +04.8) ed Adrien Fourmaux (Hyundai, +18.6).

Nella sesta speciale, però, Solberg è tornato a dettare legge, con dietro Neuville (+08.8) e Fourmaux (+16.6). Lo svedese poi ha fatto sua anche la SS7, confermandosi al vertice davanti ad Ogier (+01.9) ed Evans (+02.8). Le ultime due speciali, la otto e la nove, sono invece state conquistate dal transalpino Sebastien Ogier, con sul podio Evans (secondo nella SS8 e terzo nella SS9) ed il solito Solberg (terzo nella SS8 e secondo nella SS9).

In virtù di questi risultati, Oliver Solberg continua a guidare a classifica generale, con un vantaggio di 1’08″04 su Evans e di 1’14″09″ su Sebastien Ogier. Domani si replica con altre quattro tappe speciali.