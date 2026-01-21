Con il Rallye di Monte Carlo scatta il Mondiale 2026: Sebastien Ogier vuole la “decima”

Scatta ufficialmente il Mondiale rally 2026. Come tradizione il campionato WRC prende il via già nel cuore dell’inverno con la immancabile tappa di Monte Carlo. Nel Principato, infatti, va in scena il primo appuntamento di una stagione che si annuncia quanto mai interessante e imprevedibile. Tra piloti che hanno salutato ed altri che si vogliono rilanciare, l’assalto al titolo sarà davvero vibrante e per nulla scontato.

Siamo giunti, quindi, ai nastri di partenza della nuova annata. La tappa inaugurale, come detto, sarà il novantaquattresimo Rallye di Monte Carlo che darà il via ad una lunga cavalcata che si andrà a concludere a metà novembre con il Rally dell’Arabia Saudita, quattordicesimo ed ultimo appuntamento stagionale. La grande domanda sarà, ovviamente, chi andrà a succedere a Sebastien Ogier che, nella scorsa annata, ha conquistato il suo nono titolo iridato? Lo inizieremo a capire già tra le strade del Principato, con il suo percorso così complicato.

Il Rallye di Monte Carlo (dopo lo shakedown di mercoledì 21 gennaio) scatterà ufficialmente a partire da giovedì 22 gennaio. Sin dalla prima giornata di gare vivremo 3 stage per un totale di quasi 61 chilometri di prove speciali. Nella giornata di venerdì 23 gennaio, invece, il chilometraggio parlerà di ben 128.88 chilometri di prove speciali, quindi sabato 24 gennaio altri 77.61 chilometri con ulteriori quattro stage. La giornata conclusiva, domenica 25 gennaio, vedrà altre 4 frazioni, con l’ultima che sarà la “La Bollene-Vesubie – Moulinet” che avrà valore anche di Power Stage.

Come detto, però, ci saranno importanti novità a livello di partecipanti al Mondiale Rally 2026. Non vedremo più in azione Kalle Rovanpera e Ott Tanak, che hanno preso altre strade, per cui ogni scenario potrebbe mutare. Quali saranno i favoriti? In prima fila, ovviamente, Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) assieme al britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), quindi il belga Thierry Neuville (Hyundai i20), il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris), senza dimenticare il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris).