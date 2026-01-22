Rally Montecarlo: Oliver Solberg si impone al termine del primo giorno. Cancellato il terzo stage

La stagione comincia nel segno di Oliver Solberg. Il pilota nordico ha infatti chiuso al comando il primo giorno di gare al Rally Montecarlo, appuntamento inaugurale del Mondiale 2026, destreggiandosi al meglio e facendo i conti con le classiche condizioni monegasche, dunque con freddo, nebbia e neve.

Una leadership accaparrata con oculata pazienza quella dello svedese in forza alla GR Yaris Rally 1. La giornata infatti si era aperta con l’ottima performance del britannico Elfyn Evans (GR Yaris Rally1), ritrovatosi al comando della prima speciale lunga 21.90 km da Toudon a Saint Antonin.

Solberg è però salito in cattedra nel pomeriggio, piazzandosi davanti a tutti nel secondo segmento, il più lungo (Esclangon-Seynes-les-Alpes) e rimanendo anche al comando in quello successivo (poi interrotto per una bandiera rossa provocata dalla nebbia fitta), fermando il cronometro a 43:10.

Secondo posto quindi per Evans, il quale si è dovuto accontentare di un distacco di 44.2. Sul gradino più basso del podio virtuale si è invece attestato Sébastien Ogier (GR Yaris Rally 1) con un gap di 01:08.6 rispetto al leader. Hanno chiuso la top 5 inoltre Thierry Neuville (i20 N Rally1), quarto a +01:25, ed Adrien Fourmax (i20 N Rally 1), quinto a +01:44.