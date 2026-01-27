Quando parte Federica Brignone nella prima prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv

Federica Brignone torna a cimentarsi nella velocità pura a distanza di quasi dieci mesi dall’ultima volta: superato il terribile infortunio occorso a inizio aprile e tornata in gara lo scorso 20 gennaio in occasione del gigante di Kronplatz, la fuoriclasse valdostana ha deciso di prendere parte alla tappa della Coppa del Mondo di sci alpino che si disputerà a Crans Montana, proponendo una discesa libera e un superG tra il 30 e il 31 gennaio.

L’avventura dell’azzurra sulle nevi della località svizzera inizierà mercoledì 28 gennaio (ore 10.30), quando andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana. La nostra portacolori avrà così la possibilità di trovare il giusto feeling con la neve elvetica e di trovare le migliori linee in vista della gara di venerdì, dove avrà modo di effettuare l’unico vero avvicinamento in questa specialità alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Federica Brignone è scivolata nel secondo sottogruppo di merito e dunque ha potuto pescare un numero tra 1 e 5 e tra 16 e 20 con cui presentarsi al cancelletto di partenza. Per questa occasione la detentrice della Sfera di Cristallo generale beneficerà del numero 1 e dunque partirà alle ore 10.30. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atlete partano a intervalli di due minuti, dalla sesta in avanti si scenderà a intervalli di 1’15”, previsti break di 2’15” dopo i numeri 15, 30, 45.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Federica Brignone per la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana. Non è prevista diretta tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE NELLA PRIMA PROVA DELLA DISCESA DI CRANS MONTANA

PETTORALE FEDERICA BRIGNONE PROVA DISCESA CRANS MONTANA

Numero 1.

CALENDARIO PROVA DISCESA CRANS MONTANA

Mercoledì 28 gennaio

Ore 10.30 Prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Crans Montana

PROGRAMMA PROVA DISCESA CRANS MONTANA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta testuale: OA Sport.

