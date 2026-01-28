LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Federica Brignone torna nelle discipline veloci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il Circo Bianco si sposta nuovamente in Svizzera per le ultime gare prima delle Olimpiadi. Federica Brignone torna in gara nelle discipline veloci.

La fuoriclasse valdostana, dopo lo splendido sesto posto conquistato nello slalom gigante di Kronplatz, ha ottenuto le risposte sperate dalle sedute di allenamento dell’ultima settimana. Sulle nevi svizzere l’azzurra vuole testarsi e verificare le risposte del proprio corpo in eventi di alto livello prima della partecipazione alle Olimpiadi. Le due prove cronometrate, la gara di discesa e quella di SuperG offriranno certamente numerose indicazioni a Brignone e al suo staff sulla condizione della vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo.

Ritorna in pista anche Sofia Goggia che, dopo aver saltato il weekend di gare in Repubblica Ceca, spera di trovare sulle nevi svizzere, pista su cui ha vinto in quattro occasioni, la scintilla necessaria a riaccendere l’entusiasmo. Si avvicina l’appuntamento olimpico sull’Olympia delle Tofane e la bergamasca non vuole certamente recitare il ruolo della comparsa.

Le big del panorama internazionale non staranno certo a guardare. La leader della classifica di specialità Lindsey Vonn, le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle, l’austriaca Cornelia Huetter sono pronte a dare battaglia. Il contingente italiano si completa con Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Nadia Delago, Roberta Melesi e Asja Zenere.

La prima prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana scatterà alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del test di allenamento, per vivere appieno ogni singolo istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile. Buon divertimento!