Federica Brignone torna in gara anche in discesa e superG! Le convocate dell’Italia per Crans Montana

Un test importante e necessario. Federica Brignone è pronta a rispondere presente nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma a Crans-Montana, in Svizzera. Sulle nevi elvetiche, venerdì 30 gennaio andrà in scena la discesa libera, seguita il giorno successivo dal superG.

Per Brignone non si tratta di una gara qualunque. Dopo essere tornata protagonista nel gigante sulla Erta di San Vigilio di Marebbe, chiuso con un brillante sesto posto al termine di una lunghissima assenza di 292 giorni causata dal terribile incidente dello scorso aprile, la valdostana non si accontenta. Il rientro è stato solo il primo passo. Ora lo sguardo è rivolto più lontano.

Gli allenamenti svolti a Cortina d’Ampezzo con il gruppo della velocità avevano un obiettivo chiaro: preparare il ritorno nel massimo circuito internazionale anche nelle discipline veloci, dove Brignone vuole tornare a dire la sua. Non solo gigante, dunque, ma anche discesa e superG.

La tigre di La Salle sogna di essere protagonista ai Giochi non soltanto tra le porte larghe, ma anche quando la velocità diventa estrema. E Crans-Montana rappresenta il banco di prova ideale per fare il punto della situazione, misurare ambizioni e sensazioni, verificare i progressi.

Accanto a lei risponderà all’appello un’Italia ambiziosa e competitiva: Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, a caccia di risposte importanti, oltre a Roberta Melesi, Laura Pirovano e Asja Zenere.

Il pendio svizzero, del resto, parla spesso azzurro. Brignone vi ha conquistato quattro vittorie e nove podi complessivi. Goggia ha lasciato il segno in discesa nel 2019, due volte nel 2021 e nel 2023, aggiungendo anche un terzo posto nel 2022. Marta Bassino ha firmato il successo in discesa nel 2024, mentre Elena Curtoni fu seconda in superG nel 2017 e terza in discesa nel 2021.

Una tappa dal valore speciale, non solo per il presente ma anche in chiave prospettica: Crans-Montana ospiterà infatti i Campionati del Mondo del 2027. E, tra curve veloci e cronometri implacabili, il cammino verso Milano Cortina comincia anche da qui.